Riapre il Bornaccino e torna la storica stufa

È un pezzo di storia di Santarcangelo, l’ex scuola del Bornaccino. Diventata nota grazie al grande artista e maestro Federico Moroni. Dopo oltre 50 anni la famosa la stufa del Bornaccino è tornata al suo posto, nell’ex scuola che Moroni rese celebre con la sua attività pedagogica e di educazione all’arte tra i bambini. Quella stufa era una vera opera d’arte, realizzata dalla collaborazione tra Gian Luigi Giordani (l’architetto che ha progettato la scuola), Tonino Guerra, Lucio Bernardi, che realizzò le 62 piastrelle in maiolica sulla base dei disegni degli alunni di Moroni. Negli anni ’50, quando la scuola chiuse, la stufa venne demolita. Grazie a Tonino Guerra nel 1987 fu ricostruita e da allora era conservata in municipio. Ora è di nuovo al Bornaccino, dove a novembre termineranno i lavori di ristrutturazione (cominciati a febbraio) che daranno una seconda vita all’ex scuola. Lavori serviti anche a migliorare e adeguare gli spazi e a dotare l’edificio di impianti per abbattere i consumi energetici. L’ex scuola del Bornaccino, a cantiere finito, sarà una struttura polifunzionale che ospiterà attività, servizi ed eventi dedicati soprattutto ai giovani. L’intervento di ristrutturazione del Bornaccino è costato circa 370mila euro, finanziato per il 90 per cento dal contributo stanziato dalla Regione.