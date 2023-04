Riapre la ciclabile sotto il ponte

E’ stato aperto un varco per la pista ciclabile che passa sotto il ponte di viale Vittorio Emanuele II. Il ponte è oggetto di lavori alla struttura cosa che aveva obbligato alla chiusura della ciclabile lungo il rio Melo. Il passaggio è stato ripristinato, ma con una altezza ridotta, dunque attenzione. "La soluzione non è ottimale perché ci sono delle limitazioni di altezza - spiega l’assessore Simone Imola -, ma è comunque migliore rispetto a costringere i ciclisti a spostarsi sul trafficato viale Einaudi. Si è cercato di accelerare al massimo l’attività in superficie. Ora i lavori proseguono sotto la sede stradale e andranno avanti ancora per qualche settimana".