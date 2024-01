Riapre la palestra di Novafeltria dopo i lavori. E i Blizzard possono finalmente tornare a casa

La palestra delle scuole medie si fa bella. E permette il ritorno a casa dei Blizzard, oltre che degli alunni. L’inaugurazione della nuova pavimentazione arriva a compimento di un percorso che negli ultimi anni ha compreso altri interventi: la sostituzione degli infissi e dei corpi illuminanti, e il rifacimento del muro di sostegno e della recinzione esterna. "Quando siamo arrivati ad amministrare questo Comune, la palestra era uno dei luoghi sui quali la cittadinanza ci aveva chiesto di porre sguardo e attenzione, insieme al campo da basket, al bisogno di spogliatoi per il tennis, di un nuovo campo da calcio aggiuntivo a Secchiano e, per finire, di una nuova piscina/ palestra per le scuole superiori – commenta l’amministrazione comunale – possiamo dirci abbastanza soddisfatti per dove siamo riusciti ad arrivare con l’aiuto di tutte le realtà coinvolte e per i progetti che stanno per prendere forma a breve".

Chi applaude per primo al restyling della palestra sono i Blizzard. La società di basket dilettantistico di Novafeltria da anni partecipa al campionato Uisp NBU. L’indisponibilità della palestra ha costretto i Blizzard dallo scorso ottobre ad emigrare. "Ci siamo allenati a Pietracuta – racconta il presidente Fabio Podeschi – e abbiamo giocato le partite casalinghe alla Bertola di Rimini (pagando la UISP che la gestisce)". Ora il ritorno a casa. Ed è stato proprio lo stesso Podeschi ad insaccare il primo tiro all’inaugurazione della palestra.

m.c.