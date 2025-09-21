Riapre la scuola Saffi: finito l’esilio a San Vito

Venerdì alla scuola media Saffi non è suonata solo la campanella: la comunità scolastica si è ritrovata per una festa che ha sancito la fine del lungo cantiere. Un momento simbolico, che arriva dopo otto mesi di ‘esilio’ a San Vito per le classi terze e un anno intero trascorso alla primaria ‘Pascucci’ per prime e seconde. Da settembre, finalmente, tutti gli studenti sono tornati nella loro sede storica, in un edificio rinnovato e messo in sicurezza. Ad aprile erano rientrate le sole quattro classi terze, accolte dalla dirigente Giovanna Frisoni e dall’amministrazione comunale. Ora è il turno delle sei classi rimaste fuori sede, che hanno finalmente ripreso possesso delle aule della media Saffi, trovando un complesso rinnovato e messo in sicurezza.

La palazzina B, vero nodo del cantiere, è stata oggetto dell’intervento più radicale: nuove fondazioni, struttura esterna in acciaio e calcestruzzo, pareti in cemento armato e collegamenti reticolari ai sottotetti hanno completato l’adeguamento antisismico. Già nel 2018, insieme alla palazzina A, era stata oggetto di efficientamento energetico con cappotto termico, coibentazioni di solai e sottotetti e la sostituzione degli infissi, intervento che ha riguardato entrambe le palazzine. Sempre nel 2018 era stata messa in sicurezza anche la palestra, mentre nel 2019 l’intero impianto di illuminazione era stato rinnovato con corpi a led ad alte prestazioni.

Nell’estate appena trascorsa si è completata la riqualificazione degli spazi esterni: rifatti il campo da basket e quello da calcio, oltre al giardino, per restituire ai ragazzi luoghi di sport e socialità. In totale, oltre 3 milioni di euro investiti, di cui quasi 2,5 milioni solo sulla palazzina B, grazie a risorse comunali, fondi ministeriali e contributi confluiti nel Pnrr.

"La scuola è una vera e propria comunità – ha ricordato il sindaco Filippo Sacchetti – che può svilupparsi al meglio solo se inserita in ambienti adeguati, accoglienti, accessibili e sicuri". Non sono mancati sacrifici: lezioni in sedi provvisorie, laboratori ridotti, continui adattamenti organizzativi. "Ora tocca ai ragazzi prendersi cura di questi spazi – ha sottolineato la vice sindaca Michela Mussoni – perché siano davvero luoghi di studio, sport e svago". Un invito rafforzato dalla dirigente scolastica Giovanna Frisoni: "Rispetto è la parola chiave. Rispettare persone e luoghi significa difendere la comunità scolastica e prevenire situazioni di disagio".

Dopo anni di attese e difficoltà, dunque, la Saffi non è più un cantiere: è una scuola media rinnovata, sicura e pronta ad accogliere i suoi nuovi studenti per l’anno scolastico appena cominciato.

Aldo Di Tommaso