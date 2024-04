Riapre l’emporio solidale: "Aiutiamo chi è in difficoltà"

L’attesa è finita. Domani riapre l’Emporio solidale a Riccione, in viale del Commercio. L’attività sarà gestita dalla Consulta della solidarietà. L’Emporio è rivolto alle persone e alle famiglie in difficoltà, economica e sociale, anche temporanea. La riapertura coincide con la revisione delle linee guida per il suo utilizzo, definendone le modalità di accesso e fruizione. La chiusura si era resa necessaria per la regolarizzazione della condizione dell’immobile oggi affidato al Comune. Per l’esattezza si tratta di una assegnazione temporanea in comodato gratuito da parte dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’Emporio resterà aperto al pubblico il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18. Sarà possibile mettersi in contatto al 388-9208307 oppure attraverso la mail emporiosolidalericcione@gmail.com. I requisiti per accedere al progetto sono due: la residenza nel comune di Riccione e una certificazione Isee fino a 7.500 euro. All’interno dell’Emporio si troveranno beni prevalentemente alimentari, e comunque di prima necessità. Ai fruitori verrà consegnata una tessera a punti per fare acquisti nell’emporio. La tessera sarà mensilmente ricaricata dai volontari. Le nuove linee guida prevedono un aumento dei punti per i nuclei familiari composti da 1 o 2 persone. "Il progetto - spiega l’assessore Marina Zoffoli - mira alla valorizzazione delle reti di sostegno alla persona e al recupero delle risorse personali".

a.ol.