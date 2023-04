Riapre l’hotel ex Gobbi a Rimini, i nuovi titolari al timone: "Siamo in regola, i turisti già prenotano"

Rimini, 11 aprile 2023 – È bastato vedere gli operai al lavoro, impegnati a dare una sistemata all’hotel, per scatenare gli albergatori vicini. "Ma davvero riaprono, dopo quello che è successo l’anno scorso?". Sì, è proprio vero. L’hotel Gobbi di Marebello, che era balzato agli onori delle cronache per la maxi truffa perpetrata dai vecchi gestori ai danni di centinaia di turisti, e che il Comune aveva fatto chiudere (poco prima di Ferragosto) per violazioni alle norme antincendio, riaprirà a breve i battenti. Con un nuovo nome e, soprattutto, una nuova gestione.

L’insegna è rimasta praticamente quella vecchia, solo che al posto della scritta ’Gobbi’ adesso c’è ’Big’, il nuovo nome scelto per la struttura ricettiva. "È stata una delle prime decisioni prese, non appena abbiamo firmato il contratto d’affitto con i proprietari – spiegano i nuovi gestori – Era fondamentale dare un taglio netto con il passato, fin dal nome". L’albergo è stato preso in gestione da Mario Puoti e dai suoi familiari. A dar loro una mano per la stagione - nel ruolo di collaboratore - Ernesto Ferrara, che ha seguito in prima persona tutte le procedure per le autorizzazioni. "L’albergo è in regola – assicurano Puoti e Ferrara – Abbiamo tutti i permessi necessari. Siamo stati attenti e scrupolosi, visto com’è andata a finire lo scorso anno sappiamo che l’hotel sarà oggetto di controlli frequenti". A dire il vero uno ce n’è già stato, qualche giorno fa, fatto dalla polizia locale.

L’albergo aprirà tra pochi giorni e ha già aperto le prenotazioni (è presente pure su Booking): "Sono arrivate già le prime richieste: siamo contenti perché non era scontato, considerando quanto è accaduto". Non solo: "Tra quelli che hanno già prenotato il soggiorno, ci sono anche alcuni turisti che sono stati ’bidonati’ lo scorso anno, è un bel segnale di fiducia. Fiducia che ci conquisteremo sul campo col nostro lavoro". I nuovi gestori hanno deciso "di non chiedere acconti a chi prenota, anche via web. Niente pagamenti anticipati, anche per dimostrare che siamo persone che non hanno nulla a che fare con la vecchia gestione". Alcuni clienti e albergatori però hanno già sondato il terreno. "Ce l’aspettavamo. Naturale che la riapertura dell’hotel abbia destato clamore...". I nuovi gestori sono pronti a far ricredere chi è ancora diffidente. "Faremo del nostro meglio, abbiamo preso la gestione dell’hotel perché siamo convinti di poter lavorare bene".

Nel frattempo va avanti l’indagine della Procura di Rimini (coordinata dal sostituto procuratore Paolo Gengarelli) per fare luce sul ’sistema’ adottato dai vecchi gestori. Sul registro degli indagati c’è Marco Giordano, il legale rappresentante della società di gestione del 2022 – è difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù – che ha sostenuto di essere stato a sua volta truffato da altri soggetti che collaboravano con lui.