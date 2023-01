Riapre lo storico market alimentare a Casale

Ha 25 anni, tanta voglia di fare e una grande passione per la sua piccola frazione: Casale di Sant’Ermete. La protagonista di questa nuova avventura imprenditoriale si chiama Giulia Vaccarini: insieme a mamma Monica Giorgi, aprirà sabato prossimo l’unico market del paese e lo chiamerà ‘La bottega di Casale’. Una sfida importante, visti questi tempi di crisi, per una ragazza che ha un grande obiettivo: continuare a garantire un servizio a chi abita a Casale, ovvero 1500 anime.

"Abbiamo sempre lavorato nel settore – dicono Giulia e Monica –. Avevamo un bar, ci piace essere al servizio della gente. Giulia ha fatto delle stagioni (continua la mamma, ndr) e lavorato spesso in cucina anche negli alberghi". Il market è lo stesso da 50 anni, almeno le mura. Un locale storico che però dopo una serie di gestioni diverse, qualche mese fa era stato chiuso. Ora è arrivato il momento dell’avventura della famiglia di Giulia. "Quando si è presentata questa occasione, l’abbiamo colta al volo – dice mamma Monica –. Non potevamo continuare a vedere quel market chiuso. Il paese deve vivere. Abbiamo solo un bar. Anche il forno ha chiuso. Vogliamo che la nostra bottega torni a essere utile per la comunità. Dopo i periodi difficili che abbiamo affrontato tutti, ci rendiamo conto che questo tipo di negozio è di nuovo valutato".

Il market offrirà ogni tipo di prodotto alimentare ma anche frutta e verdura e prodotti di gastronomia. Monica è molto conosciuta in paese, essendo un membro del gruppo Aceto Rosso che collabora con la Pro Loco. "Speriamo che la gente ci segua. Siamo una frazione dove contiamo molto l’uno sull’altro – conclude Giulia –. Sono nata qui e amo abitarci. La felicità più grande è ora di aprirci un’attività tutta mia. Casale è un paese piccolo ma dove si sta ancora bene. Speriamo che il nostro market possa essere utile per far sì che la gente continui a viverci".

Rita Celli