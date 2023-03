Riapre lo storico minimarket del paese

Domani a San Leo riapre il minimarket del centro storico, acquisito dalla cooperativa di comunità FerMenti Leontine. Le titolari, Elisabetta e Rosalba Olei, dopo 40 anni, avevano deciso qualche mese fa di cedere l’attività e la cooperativa di cittadini si è proposta da subito. Anche Elisabetta e Rosalba sono socie e volontarie di FerMenti. Il punto vendita rimarrà a disposizione di abitanti e turisti proprio come minimarket utile, nel piccolo borgo aperto in orari da negozio, ed è già stato deciso il rebranding: si chiamerà ‘La bottega di San Leo’.

"La nostra è semplicemente la continuazione della storica attività portata avanti per tanti decenni da Elisabetta e Rosalba – sottolinea Marco Angeloni, presidente di FerMenti Leontine – Eravamo tutti d’accordo che non si potesse rinunciare a un punto di riferimento così importante all’interno del borgo, e siamo lieti di poter portare avanti questa attività che tanto ha rappresentato, e rappresenta, per San Leo". L’inaugurazione domani. Accanto all’attività commerciale del forno, in espansione, il minimarket venderà anche prodotti tipici della Valmarecchia e manterrà i servizi essenziali, preservando l’occupazione.