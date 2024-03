Riapre via Domeniconi. Finiti i lavori alle fogne

Ha riaperto la via Domeniconi. I lavori alla condotte fognarie si sono conclusi e questo ha consentito di ripristinare la circolazione nella zona di Torre Pedrera. Come da programma ha potuto riaprire la via consentendo un pieno ritorno alla circolazione stradale. Il cantiere si era reso necessario fin dalla fine dello scorso febbraio, per consentire l’installazione di due condotte fognarie previste dal Piano di salvaguardia della balneazione. A gestire i lavori è stata Hera. Ieri è stato smontato il cantiere che aveva recato non poche difficoltà agli automobilisti per la chiusura di via Domeniconi a partire dall’intersezione con via Lago di Garda. Il tratto di strada è stato interessato da un intervento per una lunghezza di circa 450 metri, tra Torre Pedrera e Viserbella. Precisamente tra le intersezioni con il viale Lago di Garda e il viale Fenice.