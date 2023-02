"Riapriamo subito le seggiovie"

Dai tuffi in mare agli sci. In provincia di Rimini si può fare proprio tutto, da quando il comune Montecopiolo fa parte della nostra provincia... Peccato che gli impianti di risalita sulle piste di Montecopiolo siano chiusi a causa della burocrazia, nonostante le abbondanti nevicate che hanno richiamato tanti appassionati. Manca la revisione e col passaggio da Pesaro a Rimini sono stati persi i fondi. Per questo ieri alcuni sindaci del Riminese sono andati ai piedi della piccola stazione sciistica di Villagrande, "per promuovere a ogni livello, regionale e ministeriale, la riapertura degli impianti di risalita, superando gli attuali problemi burocratici". "La riapertura degli impianti – dicono i sindaci – arricchirebbe e completerebbe l’offerta turistica di tutta la provincia". Ma la visita dei sindaci a Montecopiolo è stata anche l’occasione per "tornare a chiedere in maniera compatta, alla Regione, di attivarsi per la richiesta di calamità naturale con il governo", visti i danni causati da nevicate e mareggiate a fine gennaio, "i cui effetti sono ancora in corso". In Valmarecchia migliaia di case sono state al buio e al freddo per giorni. E a Montecopiolo è avvenuta la tragedia di Maria Cristina Ventura, 69enne trovata morta dopo la bufera.