Riaprire il Centro OMS a Rimini, l'obiettivo del Dott. Pasini incontra Ghebreyesus

Riaprire a Rimini il centro per la medicina del turismo. è l’obiettivo che si è dato il dottor Walter Pasini, che per questo ha incontrato nei giorni scorsi, presso la sede centrale dell’Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra, Tedros Ghebreyesus, il direttore generale dell’Oms (insieme a Pasini nella foto).

È lo stesso dottor Pasini a riferire dell’incontro avuto in Svizzera. "Nel corso del colloquio con Ghebreyesus – spiega il medico e ricercatore – abbiamo discusso le procedure per poter riattivare a Rimini il Centro collaboratore dell’Oms per la travel medicine". Centro che lo stesso Pasini ha diretto per ben vent’anni, dal 1988 al 2008. "Si era trattato allora del primo centro collaboratore dell’Oms al mondo nel campo della medicina del turismo – ricorda Pasini – Successivamente altri tre centri furono designati dall’Oms in Svizzera, Inghilterra e Stati Uniti".

Per Pasini "l’emergenza causata dalla pandemia da Covid 19 ha dimostrato quanto sia stretta la correlazione tra viaggi internazionali e la diffusione di epidemie su scala mondiale. Sarebbe dunque di grande importanza per Rimini porsi di nuovo come riferimento mondiale per la salute dei turisti e degli altri viaggiatori".