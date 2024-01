"Riaprire il dialogo con gli ambientalisti"

"Riaprire il dialogo e la collaborazione concreta con le associazioni e i comitati ambientalisti che nel 2014, nei consigli comunali di Riccione e di Coriano, ma anche in altri comuni limitrofi, sono riusciti a far approvare all’unanimità il loro documento, ossia il Decalogo per la corretta gestione dei rifiuti". A chiedere con urgenza l’attivazione di un comune tavolo di lavoro sono le associazioni ambientaliste e animaliste. Si tratta di Ambiente & Salute Riccione, Anpana Rimini, Comitato Sant’Andrea Besanigo, Fondazione Cetacea Onlus, Legambiente Valmarecchia e Wwf Rimini, che fanno leva su questo alla luce del "grave incidente avvenuto lunedì scorso all’inceneritore di Raibano, che ha fatto seguito ad altri eventi accaduti negli ultimi anni".

Questa, sostengono "deve diventare un’occasione per gli amministratori locali di Riccione e Coriano per riaprire il dialogo e il lavoro". Da qui l’appello diretto alla sindaca di Riccione Daniela Angelini affinché riapra con coraggio "la strada della conoscenza scientifica sugli impatti sanitari dell’inceneritore, e non solo, intrapresa, ma poi interrotta, dalla precedente amministrazione. Questo ripartendo dagli esiti dello Studio Unimore 2018 e attivandosi per l’apertura al pubblico del Registro dei tumori della città". Le associazioni ricordano che "l’impianto di Raibano smaltisce oltre 80% dei rifiuti della provincia di Rimini".