"Riapro La Tramontana e festeggio 55 anni dietro ai fornelli"

È il decano dei ristoratori della Valmarecchia e a 84 anni si prepara a una nuova stagione dietro ai fornelli. Dopo la pausa estiva, Pino Bernardi riapre domani il locale La Tramontana a Villa Verucchio. Una riapertura con un traguardo importante: Bernardi festeggia 55 anni di attività. "Ma ho ancora la stessa passione di quando ho cominciato. Accoglienza, cucina, musica: il mio mestiere è far star bene le persone".

Il debutto è nel 1970 con il Tahiti, storico locale di Villa Verucchio. Dal 1977 gestisce La Tramontana: è stata per anni la casa del liscio, ma sul suo palco sono passati anche artisti come i New Trolls e Iva Zanicchi. Un organizzatore nato Pino, che però dà il meglio in cucina: "Creare piatti e menù mi fa star bene".

Una passione che ha contagiato il figlio Ferdinando. Cresciuto ai fornelli della Tramontana, a 11 anni già cucinava per la famiglia. Chef affermato, da anni Fernando vive e lavora in Spagna: gestisce un ristorante che ha ottenuto la stella Michelin. Orgoglioso del figlio, Pino deve però pensare al suo locale, dove coordina uno staff di 10 persone insieme ad Alina (insieme nella foto), sua compagna e prima collaboratrice. "Ho 84 anni, di cui 55 passati tra i tavoli. Ogni volta mi rimetto in gioco come fosse la prima".

m.c.