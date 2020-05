Rimini, 15 maggio 2020 - Dietro il volto gioviale del responsabile di un noto negozio di abbigliamento delle Befane, c’era quello di un pericoloso predatore sessuale. Arrivato al punto da ricattare le commesse, pur di ottenere quello che voleva. Non c’è riuscito, tre di loro l’hanno denunciato e ieri mattina gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, sono andati ad arrestarlo con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Confinato ai domiciliari c’è un 52enne, residente a Riccione, che il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, definisce un uomo con «irrefrenabili istinti sessuali».

Per mesi le ragazze hanno vissuto nel terrore, costrette continuamente a guardarsi le spalle e a respingere le sue aggressioni. Una dopo l’altra sono scappate, la prima si è licenziata e le altre due si sono messe in malattia. Ma non era giusto fargliela passare liscia, prima o poi sarebbe toccato a qualcun’altra. Così alla fine di gennaio le tre colleghe, rappresentate dall’avvocato Stefano Caroli, sono andate in questura e hanno parlato dell’incubo che erano state costrette a vivere, pur di lavorare.

La tattica del capo, avevano raccontato le giovani commesse, era sempre la stessa. Appena assunte in negozio, si mostrava gentile e disponibile, ma non passava molto che attaccava con gli apprezzamenti e le allusioni sessuali. Battute che via via si facevano sempre più pesanti, fino a quando non diventavano esplicite richieste.

Imponeva loro di portare le gonne, così da poterle ‘guardare’ mentre salivano la scala. Le ragazze rispondevano a tono a quelle proposte disgustose, ma visto che non otteneva quello che voleva, passava agli agguati. Palpeggiamenti pesantissimi, aggressioni nel bagno, dove spesso erano costrette a barricarsi mentre lui tentava di entrare con la forza.

Ogni giorno sorridevano ai clienti che entravano in negozio, sapendo che appena fossero rimaste sole con lui, si sarebbero ritrovate le sue mani addosso. Ogni volta che protestavano, la risposta era sempre la stessa: «Se vuoi che ti rinnovi il contratto in prossima scadenza vieni in bagno con me, io faccio un favore a te e tu ne fai uno a me».

Il bisogno di lavorare le aveva fatte resistere per qualche mese, ma alla fine avevano preferire rinunciare allo stipendio, pur di non impazzire di paura. Nel corso dell’inchiesta, gli investigatori hanno ricostruito gli episodi e sentito altri testimoni. E una volta ricostruito l’intero quadro, il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto dal giudice un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del direttore, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù.

Nel provvedimento, Cantarini è lapidario: «L’indagato si è comportato come un vero predatore sessuale – scrive il gip – approfittando della propria posizione di superiorità ha costretto, in modo reiterato e abituale, le dipendenti a subire le violenze sessuali, sicuro di restare impunito a motivo appunto della propria posizione».

Il giudice ritiene anche che se lasciato in libertà, «continui a reiterare le medesime condotte criminose a sfondo sessuale, adottando peraltro uno schema criminale ben collaudato che è quello di abusare, per soggiogare e vincere la resistenza delle vittime, della autorità che gli deriva dalla posizione di datore di lavoro, sottoponendo le dipendenti al vile ricatto psicologico di subire o rischiare di perdere il lavoro».