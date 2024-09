Ricc10ne corre al tramonto

Iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione della Ricc10ne Sunset Run, la competizione podistica in programma sabato. La gara si svolgerà sulla distanza di 10 km e sarà accompagnata da un percorso non competitivo di 5 km. L’evento sarà un’occasione unica per unire sport, divertimento e solidarietà, grazie alla collaborazione con San Patrignano. La corsa partirà alle 18.30 da piazzale Roma. Oltre alla gara competitiva km, sarà possibile partecipare al percorso amatoriale km, aperto a tutti e senza necessità di certificato medico o tesseramento. Questa opzione è pensata per chi vuole godersi una passeggiata o una corsa in compagnia. Al termine della gara ristoro per i partecipanti co n piadina e sardoncini. E’ ancora possibile iscriversi alla corsa online sul sito riccionesunsetrun.it o direttamente sul posto il giorno dell’evento. La giornata prenderà il via già dal mattino con una serie di attività dedicate al benessere. Alle 9 il villaggio di piazzale Roma si animerà con la consegna dei pacchi gara, seguite da musica e sessioni di fitness gratuite. Al pomeriggio esibizioni delle società sportive di Riccione, sempre accompagnate da musica, fino al warm-up pre-gara, previsto intorno alle 18. Dopo la corsa, la festa di fine estate prenderà vita in piazzale Roma, con la premiazione, il dj set e l’intrattenimento a cura di Lab Beach 44, con special guest Ludovica Pagani.