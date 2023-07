Riccardo Muti a San Leo per sostenere il restauro del convento

Un ospite d’eccezione sabato a San Leo, per l’evento più atteso di questa edizione del San Leo Festival. Nella Cattedrale arriverà Riccardo Muti. Il maestro parteciperà – in maniera gratuita – allo spettacolo serale di beneficienza pensato per la Romagna alluvionata e per la stessa comunità leontina, duramente colpita dal maltempo a maggio. Il ricavato sarà devoluto per gli interventi di messa in sicurezza del convento di San Domenico, edificio settecentesco di Pietracuta. Il complesso domenicano è interessato da un grande progetto di restauro e riutilizzo: diventerà un centro internazionale di cultura musicale per giovani musicisti, che permetterà ai ragazzi di cresce e di svilupparsi in campo musicale. Un progetto che ha interessato molto anche il maestro Muti. "In occasione della serata del 15 luglio alla Cattedrale – spiega il sindaco di San Leo Leonardo Bindi – consegnerò le chiavi della città al maestro Muti in segno di riconoscenza, e soprattutto per omaggiarlo di tutto quello che ha fatto a livello internazionale per la musica e anche come ambasciatore della cultura italiana nel mondo".

"Siamo davvero onorati di avere come ospite a San Leo un artista di grandissimo calibro – continua il sindaco – Ci onora il fatto che Muti abbia voluto dedicare questa serata alla nostra comunità". Il San Leo festival, partito l’1 luglio, si sta rivelando in tutto il suo potenziale, attraverso i suoi concerti molto apprezzati dal pubblico, che variano dalla musica classica alla tradizione di Ennio Morricone, grazie anche alla direzione artistica di Legamidarte e la collaborazione del Comune e della società San Leo 2000. Muti presenzierà sabato (inizio alle 21) a un concerto di grande spessore: l’esecuzione della ‘Petite Messe Solennelle’ di Rossini diretta dal maestro Nicola Paszkowski con Davide Cavalli e Davide Muccioli al pianoforte. Le voci soliste sono Elisa Verzier, Romina Tomassini, Andrea Tanzillo, Christian Federici, all’armonium Michele Manganelli.

Andrea G. Cammarata