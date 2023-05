Riccardo Visconti va a canestro a Oltremare "Non conoscevo il parco, è un posto speciale"

Una giornata a Oltremare per il giocatore torinese 25enne, Riccardo Visconti, oggi militante nella Victoria Libertas di Pesaro, e già giocatore della nazionale azzurra di basket. Riccardo ha fatto visita al parco di Riccione con la fidanzata Arianna. "È la prima volta che visito il parco Oltremare a Riccione. È stata davvero una sorpresa. Bello conoscere questo mondo, imparare cosa c’è dietro la gestione di tutti questi animali e soprattutto sapere quali progetti vengono portati avanti ogni giorno per insegnare ai bambini e agli adulti come amare il nostro pianeta".