Riccione 102, tutti gli eventi del compleanno

Riccione festeggia il suo 102esimo compleanno con due giorni di festa. Coinvolte associazioni, scuole, istituti musicali e artisti, che daranno vita a spettacoli, come quello con Paola Turci e Gino Castaldo, estemporanee d’arte, camminate ecologiche e pillole di storia. Tra i momenti chiave di sabato 19, "Sogna Riccione sogna", pomeriggio di concerti e spettacoli live con i musicisti del Giocamusica. Le esibizioni accompagneranno il pubblico in uno straordinario viaggio, mentre gli studenti del liceo artistico Fellini, coordinati dal fumettista e illustratore Niccolò Tonelli, daranno vita a un live painting, creando opere ispirate a sogni e speranze. Non mancherà il dolcetto celebrativo a cura degli studenti dell’Istituto alberghiero Savioli coordinati dai loro docenti.

Gli allievi del "Savioli" condurranno poi i presenti in biblioteca, dove presenteranno la storia di Riccione attraverso immagini d’archivio. Nel frattempo in corso Fratelli Cervi si terrà CiocoPaese a cura del comitato d’area. Non è tutto, alle 20,30 al Palazzo del Turismo verrà presentato l’ultimo libro ‘A zonzo per Riccione’, scritto da Giuseppe Lo Magro, poco prima della sua scomparsa. Si chiuderà domenica alle 17 con lo spettacolo "Il tempo dei giganti", interpretato da Paola Turci e Gino Castaldo.

ni.co.