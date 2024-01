"Riccione a passo d’uomo?. A volerlo era il centrodestra"

Chi vuole un’ intera città di Riccione a 30 chilometri orari? "Il centrodestra", dice il segretario del Pd Riziero Santi prendendo di mira Fratelli d’Italia e la raccolta di firme contro i nuovi divieti. "Chi lo dice adesso a Paolini, che a volere Riccione città a 30 chilometri orari sono proprio i suoi?". Nel dettaglio: "Il segretario di Fd’I non si è accorto di un particolare che a Riccione nessuno parla di una città a 30 orari su tutte le strade urbane, tranne quelli che siedono in consiglio comunale dalla sua parte. Sono loro infatti che hanno di recente proposto e votato un ordine del giorno per mettere il limite dei 30 orari in tutta la città".

Facciamo un passo indietro, al 30 maggio scorso. Quella sera in consiglio comunale arriva un ordine del giorno proposto dai consiglieri Gianluca Vannucci e Valentina Villa. E in quel documento si segnalano tutti i pregi prodotti dal limite a 30 orari, arrivando a questa conclusione: "Si chiede al consiglio comunale l’approvazione del presente ordine del giorno nel quale si condivide l’orientamento di trasformare il cento urbano di Riccione in una zona con limite di velocità massima a 30 chilometri orari. E l’applicazione generale del limite massimo di velocità a 30 orari su tutte le strade urbane con eventuali eccezioni motivate per quelle a scorrimento veloce...". A votare quell’ordine del giorno furono in nove. Oltre alla Villa e Vannucci, ricorda il segretario Santi, a sostenerlo furono i consiglieri delle liste civiche (Caldari, Moreno Villa, Angelini, Galli e Tosi), Dionigi Palazzi per Forza Italia ed anche Elena Raffaelli della Lega, il partito che oggi, con Salvini ministro, ha ingaggiato un confronto anche politico con Bologna e le sue ‘Zone 30’. Quella sera Beatriz Colombo, allora consigliere di Fdi, era assente.

Il Pd decise di votare contro quell’ordine del giorno. "Il voto contrario del Pd e della maggioranza a quel documento – continua Santi – era proprio dovuto al fatto che loro parlavano di ‘città 30 chilometri orari’ e noi invece di interventi puntuali e progressivi assunti nell’ambito della nuova pianificazione della mobilità urbana". Santi prova quasi a ribaltare la situazione, come se fosse il Pd a combattere la città a 30 orari, mentre a volerla è il centrodestra. "Oggi l’amministrazione comunale è impegnata nella redazione del nuovo piano urbano di mobilità sostenibile e studia interventi chiari, puntuali e progressivi. La destra perde la bussola e trova il modo di dividersi anche su questo".

a.ol.