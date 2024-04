Riccione Academy, obiettivo salvezza sempre più vicino

È in programma domenica a Ravenna la terza e ultima prova del campionato di A1 di ginnastica artistica femminile e la Ginnastica Riccione Academy si prepara ad affrontarla al meglio. L’obiettivo salvezza è vicino, ma servirà una buona prova anche al Pala De André. "Mi aspetto di replicare a livello personale la gara di Ancona, in cui è andato tutto nel migliore dei modi – dice la capitana, Adriana Poesio -. Anche in questo caso l’obiettivo mio e della squadra è dare il massimo. Io per questa terza prova ho aggiunto un salto artistico in più alla trave, per il resto confermerò quanto proposto nelle Marche". Novità anche per Rebecca Aiello. "Nella seconda prova – dice l’atleta - ho migliorato il mio punteggio rispetto alla prova di Montichiari, quindi posso dire di essere rimasta molto soddisfatta. A Ravenna porterò degli elementi nuovi a trave, volteggio e corpo libero. Vorrei migliorare soprattutto alla trave, dove posso fare meglio. Secondo me in questa terza gara, facendo qualche errore in meno, abbiamo le potenzialità per migliorare di 4-5 punti il nostro punteggio complessivo di squadra rispetto a quello di Ancona".