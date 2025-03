Riccione Alba, cinque albergatori nel consiglio d’amministrazione

Ribaltone a sorpresa nel cda dell’associazione Riccione Alba. Cinque albergatori della zona, tutti componenti del consiglio di amministrazione di Federalberghi sono entrati a far parte del direttivo finora guidato dal presidente Giorgio Fortunato che, giunto a fine mandato, da mesi invano era alla ricerca di nuovi candidati. Poi martedì sera il colpo di scena che ha stupito diversi presenti, una trentina in tutto tra i quali anche alcuni residenti e commercianti che si erano convinti a dare l’adesione per organizzare qualcosa in assenza di altri candidati. Il rinforzo è arrivato dal nutrito gruppo di albergatori, qualcuno non associato, giunto con circa una dozzina di deleghe. Del nuovo direttivo, formato per acclamazione, senza voto, fanno parte Antonella Semprini, Cinzia Ferri, Lina Paladino, Mauro Montanari, l’ex presidente dell’associazione Alba Daniele Tomassini, che si era dimesso per entrare in politica, nonché Sandro Corazza del ristorante Tanimodi, Teresa Ugolini della tabaccheria Dante, Davide Zamagna della Spiaggia 112 e Giulio Protti dello Spendibene. Restano nel consiglio Fortunato, unico del cda di Federalberghi finora presente nell’associazione, e la sua vice Valentina Magnanti che fino a martedì mattina sembravano rimasti soli. A breve verrà eletto il nuovo timoniere e saranno assegnati gli incarichi.

Nives Concolino