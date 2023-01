Riccione allunga la Bella stagione a teatro

lI cartellone della Bella stagione, a cura di Riccione Teatro, si amplia con nuovi spettacoli e nomi di spicco. A Fabrizio Bentivoglio, atteso oggi alle 17 nella sala Gran Turismo, Laura Morante, Romina Mondello e Fabio Troiano, si aggiungono Alessandro Bergonzoni, Francesco Piccolo e Pif che prolungheranno la rassegna fino al 19 aprile. Il primo grande appuntamento sarà con la Morante, che il 26 febbraio accompagnata da Davide Alogna al violino e Giuseppe Gullotta al pianoforte porterà in scena la Medea di Euripide. Il 10 marzo alle 21 seguirà Romina Mondello nei panni di Jackie, la Jacqueline Kennedy raccontata dal premio Nobel Elfriede Jelinek. La storia si dipanerà tra segreti, malanni, sesso, alcool, droga e morte celati dietro ai sorrisi della celebre first lady. Ancora una serata di punta venerdì 24 marzo con Fabio Troiano in scena con uno dei monologhi più emblematici di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, Il dio bambino, storia d’amore di tragicomica contemporaneità, accompagnata dai frammenti di alcune canzoni di Gaber. A chiudere il ricco mese di spettacoli, venerdì 31 marzo, alle 21 sarà Bergonzoni con il nuovo lavoro Teatro Studio. Dopo il grande successo di Trascendi e Sali, che in cinque anni ha registrato duecento repliche, l’attore, comico, cabarettista e drammaturgo bolognese, affiancato alla regia da Riccardo Rodolfi, prova in pubblico il suo sedicesimo testo teatrale alla ricerca del copione definitivo. È in sintesi un autentico ‘teatro studio’ nel quale Bergonzoni si perfeziona di volta in volta alla ricerca del pensiero che da anni caratterizza ogni sua iniziativa artistica. Accade col teatro che lo ha visto conquistare i premi Ubu e Hystrio, con l’editoria che lo vede molto prolifico, e con le sue rubriche. Anche alla base del nuovo spettacolo ci sta la sua piacevole comicità e uno straordinario funambolismo verbale mescolati a profonde riflessioni sulla responsabilità di chi fa arte.

Gli spettacoli di Riccione Teatro proseguiranno mercoledì 19 aprile, sempre alle 21, con Francesco Piccolo, vincitore nel 2014 del Premio Strega, assegnatogli per il romanzo-confessione Il desiderio di essere come tutti. Sul palco del Granturismo lo scrittore e sceneggiatore casertano porterà in scena Momenti di trascurabile (in)felicità, trasposizione di tre dei suoi maggiori successi editoriali: Momenti di trascurabile felicità (2010), Momenti di trascurabile infelicità (2015) e Momenti trascurabili volume 3 (2020). Al suo fianco Pif, ospite d’eccezione, già protagonista del film di Daniele Luchetti tratto dai testi di Piccolo (Momenti di trascurabile felicità, 2019). I biglietti per gli spettacoli, tutti a 20 euro, si possono acquistare sul sito www.liveticket.it e nei punti vendita del circuito Liveticket. Attiva pure la biglietteria al Palazzo del Turismo (martedì e giovedì dalle 14 alle 18 e nel giorno dello spettacolo due ore prima dell’inizio).

Nives Concolino