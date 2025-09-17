Riccione approva il boicottaggio. Stop ai prodotti delle aziende legate a Israele e al loro capitale

Il Comune di Riccione ha deciso di "aderire a campagne di boicottaggio di prodotti realizzati da aziende israeliane o a capitale israeliano, invitando le proprie società ed enti partecipati ad attuare un comportamento analogo". E’ un atto forte quello approvato dal consiglio comunale riccionese nella serata di lunedì. La sindaca Daniela Angelini, nel ripercorrere le tappe di un conflitto che sta scuotendo le coscienze nel mondo, e i provvedimenti dell’Onu, è arrivata infine a una conclusione: "Sentiamo la necessità e il dovere di agire". Cosa che si traduce in un ordine del giorno capace di andare oltre a quelli già votati in consiglio. Come accaduto in tanti altri municipi, Riccione si era già espressa nel 2023, lo scorso anno e nel luglio di quest’anno chiedendo a più riprese la pace in Palestina, l’invio di aiuti umanitari, il cessate il fuoco immediato e la reciproca sicurezza tra Israele e Palestina nella logica del riconoscimento dei due Stati. Infine l’adesione alla dichiarazione sulla fraternità e alle iniziative in collaborazione tra Anci e Fondazione fratelli tutti. Atti che, come accade per tutti i municipi, possono solo essere un appello al governo. Ma con quello approvato lunedì si va oltre. Un boicottaggio indigesto alle opposizioni che hanno preferito astenersi. Per le civiche meglio parlare di affari cittadini, come asfalti e turismo, che di politica internazionale. Si è astenuta anche Forza Italia che per altro aveva chiesto e ottenuto a inizio consiglio un minuto di silenzio per l’omicidio dell’esponente della destra americana Charlie Kirk. Astenuta anche Fratelli d’Italia. Quali effetti potrà avere il boicottaggio dei prodotti israeliani? Da un punto di vista pratico, le implicazioni nelle forniture del municipio potrebbero essere esigue. Ma il Comune invita anche le società partecipate, e tra queste ci sono le farmacie comunali. Teva Pharmaceutical Industries è il più grande produttore di farmaci generici al mondo, ed è una multinazionale israeliana. C’è poi la Palariccione che ospita congressi tra cui quelli medici che raccolgono tanti dottori provenienti da Israele. C’è infine l’impatto mediatico dell’azione del Comune, tutto da verificare.

Andrea Oliva