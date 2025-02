Riccione brinda agli eventi. Pasqua firmata da Laprimastanza

Un drink per brindare agli eventi. Il Comune di Riccione ha stretto per la prossima stagione estiva un accordo con la società Davide Campari - Milano NV, che in precedenza aveva avanzato una proposta di sponsorizzazione. Già l’estate scorsa aveva fatto parlare di sé il palco di piazzale Roma con le grandi insegne del noto alcolico Aperol. Oltre alle immagini c’erano denari che il Comune incassava. Accadrà anche durante la prossima stagione. La società olandese a cui è legato il marchio Aperol ha avanzato una proposta di sponsorizzazione per 100mila euro a cui aggiungere 22mila euro di Iva, arrivando a 122mila euro complessivi. La sponsorizzazione sarà utilizzata per sostenere eventi e progetti turistici.

I grandi teli che avvolgeranno il palco saranno contraddistinti dalle immagini del noto alcolico nel periodo che va dal 15 di maggio al 15 di settembre. Ne consegue che quest’anno l’amministrazione comunale ha intenzione di posizionare il palco ben prima della partenza dell’estate, quando ancora saranno in corso i lavori per la realizzazione del primo tratto di viale Ceccarini, il cui termine è fissato a fine maggio. Il palco rimarrà in piedi per quattro mesi.

Nel frattempo avanza la progettazione delle installazioni primaverili che si vedranno dal periodo pasquale. Per la progettazione degli allestimenti l’amministrazione comunale si è rivolta a Laprimastanza, il gruppo di professionisti che ha già progettato il rifacimento di viale Ceccarini, ed anche le installazioni temporanee in piazzale Ceccarini la scorsa estate.