Riccione calcio e Polisportiva unite per pulire il campo sportivo

C’è chi ripulisce le spiagge, i parchi pubblici e i fiumi nel giorno dell’iniziativa di Legambiente ‘Puliamo il Mondo’. E chi i campi da calcio. Domani alle 16.30 la Riccione Calcio 1926, proprio all’interno dell’evento nazionale di Legambiente, organizza la pulizia della zona del campo sportivo di Fontanelle in via Puglie e spazi adiacenti. "Un appuntamento in collaborazione della storica società Polisportiva Fontanelle e che vedrà bambini e famiglie, armati di guanti e sacchi, ripulire giardini, marciapiedi e parcheggi dell’area interessata. ‘Facciamo goal anche fuori dal campo’ è lo slogan che la Riccione Calcio 1926 ha pensato per coinvolgere chi ha cuore la pulizia degli spazi vissuti quotidianamente, un’iniziativa aperta a tutti coloro che vogliono contribuire a liberare l’ambiente da plastica e rifiuti".

L’obiettivo principale dell’iniziativa è sensibilizzare i giovani partecipanti sull’importanza della tutela ambientale a partire dai luoghi che frequentano. Dopo la pulizia è prevista una merenda conviviale e a seguire per i più piccoli ci sarà la possibilità di giocare a calcio nel campo sportivo insieme agli educatori-allenatori delle due società riccionesi.