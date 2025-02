Riccione calcio mette al centro l’ambiente

Riccione Calcio 1926 è il primo club italiano ad aderire a ‘Sport For Nature’, struttura internazionale che promuove la sostenibilità. Obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’Unione internazionale per la conservazione della natura, Comitato olimpico onternazionale e programma delle Nazioni Unite per l’ambiente con altre realtà, è coinvolgere le organizzazioni sportive di tutto il mondo nella conservazione e nel ripristino della natura. Come evidenzia il patron Roberto Carnevali, quest’adesione rientra in un più ampio piano del club, confermato anche dalla certificazione per la gestione sostenibile Iso 20121, volto a promuovere pratiche che contribuiscano allo sviluppo sostenibile, salvaguardia dell’ambiente e protezione della biodiversità, obiettivi declinati nella gestione dello stadio comunale dalla Riccione Calcio 1926 per il quale sono previsti investimenti legati alla produzione di energia tramite fonti rinnovabili e buone pratiche sul risparmio idrico ed energetico.