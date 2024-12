Riccione cambia volto. Anche Mbakogu ai saluti

La nuova vita dello United Riccione passa anche dal campo e dai suoi giocatori. Dopo il cambio di dirigenza e di allenatore, ora tocca ai calciatori in rosa. "Dobbiamo fare i conti con un monte ingaggi molto alto per il momento che sta attraversando la squadra e i suoi risultati – racconta Jonathan Tranquilli, il nuovo presidente dello United -. Ora dobbiamo solo pensare a fare meglio di così e per questo ci saranno molti giocatori in uscita ed altrettanti in entrata, così come Jerry Mbakogu. Anche l’attaccante nigeriano è nella lista dei giocatori che a breve verranno ceduti dallo United, per fare spazio ad altri giocatori di esperienza. Stiamo valutando vari nomi, anche nel campo dei professionisti". Mbakogu era arrivato a Riccione lo scorso ottobre, collezionando un gol nella prima gara contro il Corticella e poi otto presenze senza segnare. Un curriculum invidiabile quello dello dell’africano, giunto allo United come una punta di diamante, dopo che dieci anni fa i suoi gol avevano portato il Carpi in serie A. A Riccione però Mbakogu non è riuscito a brillare come ai tempi biancorossi. "Ora puntiamo su nuovi nomi che porteranno tanta qualità alla squadra, nell’anno nuovo ci saranno tante sorprese". Conclude Tranquilli. Nel frattempo il via vai di giocatori non è tardato ad arrivare nello spogliatoio biancoazzurro. Il primo a levare le tende, è stato Edoardo Mariani, ceduto al Derthona, così come Amadou Diambo, che dopo un anno di contratto ha lasciato la riviera per trasferirsi al Manfredonia. Ultima partenza, almeno per ora, quella di Davide Bulgarelli; il diciannovenne ha disfatto i bagagli a Foligno. Nella lista dei nuovi ingaggi, fino ad adesso compare solo il nome di Destinity Egharevba. "Difensore classe 2004, prodotto del settore giovanile del Chievo Verona – fanno sapere dal club -. Trasferito poi nell’under 18 del Torino e nella scorsa stagione si è diviso tra Chieri e Borgo san Donnino".

Federico Tommasini