Riccione canta con Alex Britti: "Il mio ritorno alle origini del pop"

Un tuffo nella musica pop con Alex Britti. Stasera protagonista di Riccione City Music in piazzale Roma (inizio alle 21,30) sarà il cantautore romano, che torna a grande richiesta in Riviera. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo tanti brani dell’album It.pop, disco che ha segnato una svolta nella carriera ultraventennale di Britti. Che al pubblico riccionese proprorrà il meglio del suo repertorio con brani come Gelido, Da Piccolo, Solo una volta, La vasca, Oggi sono io, nonché 7000 caffè, Tutti come te, Nuda, Supereroi, Uomini. Un concerto con cui l’artista darà prova della sua straordinaria capacità di mescolare pop, blues e rock. "Amo salire sul palco in modalità divertimento", ripete spesso Britti, capace di dare il meglio di sé dal vivo. Ogni suo concerto è un intenso ed emozionante viaggio, in compgnia della sua inseparabile chitarra. L’estate riccionese tornerà così a intrecciarsi con le note dell’artista, che in primavera è tornato alla ribalta con una nuova versione della gettonatissima Oggi sono io insieme a Marco Mengoni, e un paio di mesi fa con Solo una volta con Clementino, brani disponibili su tutte le piattaforme di streaming e digital store. Il cantautore romano, che questa sera salirà sul palco di piazzale Roma accompagnato dalla sua band, spiega "che il titolo del tour che stasera fa tappa a Riccione, è Feat.pop, nato dal desiderio di rileggere in chiave più moderna il disco It.pop e dall’esperienza fatta l’anno scorso con gli stessi musicisti". L’intento è quello di portare a Riccione una ventata di spensieratezza, facendo divertire e cantare il pubblico. Per Britti questo è solo l’ultimo dei numerosi concerti in Riviera. Agli albori della sua carriera si esibì per Riccione Moda Italia. Dopo la tappa in piazzale Roma il suo tour continuerà con altre quattro date a Vico del Gargano (Fg), Berchidda (Ss), Sansepolcro (Ar) e Palo del Colle (Ba).

La stagione di Riccione City Music non finirà con Britti. Sempre in piazzale Roma – domani sera alle 21,30 – a esibirsi sarà Irene Grandi. Il concerto, che segna la chiusura della rassegna dedicata al grande pop italiano, si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’estate musicale riccionese. Sarà l’occasione speciale per celebrare i 30 anni di carriera di una delle cantanti italiane più apprezzate. La Grandi accompagnerà il pubblico in un lungo viaggio musicale, dagli esordi del 1994 a oggi. Il tour estivo, intitolato Fiera di me, prende il nome dal suo recente singolo.

Nives Concolino