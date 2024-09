Riccione capitale dei fumetti. Sfilano anche i cosplayers

Arrivano i supereroi a Riccione. Tra sabato e domenica si svolgerà la prima edizione di Riccione Comics & Games per le vie del Paese. È tutto pronto per volare sulle ali della fantasia con i personaggi dei cartoni animati e gli spettacoli che animeranno corso Fratelli Cervi, piazza Matteotti, piazzetta Parri, piazza Unità, parte di viale Diaz e nelle aree limitrofe. Si partirà a mezzogiorno e si andrà avanti fino a tarda serata. Organizzato da Kind of Magic e Retorica Comunicazione e dal comitato Riccione Paese, con il patrocinio del Comune, Riccione Comics & Games strizza l’occhio agli appassionati del mondo dei fumetti e dei videogames e a tutti i curiosi. Saranno presenti tanti stand dedicati al mondo dei fumetti, delle serie tv e dei cartoni animati ai quali si affiancheranno gli incontri con gli autori e i testimonial. Ci saranno anche l’area dedicata ai cosplayers (gli appassionati che indossano i costumi dei loro idoli), gli stand a tema, lo spazio Lego, l’area giochi e videogiochi, la sezione per i bambini, quella riservata all’arte e al mondo social. Sono attese le sfilate di cosplayer che daranno vita ai personaggi di fumetti, film e videogiochi. Sia al sabato che alla domenica sono in programma le gare cosplay che avranno come premio i biglietti per Lucca Comics. Per tutti gli amanti dei mattoncini Lego è stata pensata una grande area gioco dove dare sfogo alla creatività, ci saranno anche tornei di costruzioni aperti a tutti. Non poteva mancare lo spazio dedicato alle carte collezionabili più popolari tra cui Pokémon e Disney, con veri e propri tornei. Un altra area sarà riservata ai videogiochi, dai retrogame degli anni ‘80 fino alle ultime console e alla realtà virtuale. anche in questo caso ci saranno sfide aperte a tutti. Nella Kids area si terranno laboratori per i più piccoli per creare cartoon, mentre la Artist Alley sarà dedicata agli appassionati di fumetti che potranno incontrare i loro disegnatori preferiti intenti. Gli amanti dei giochi da tavolo troveranno un’area per divertirsi e sfidarsi.