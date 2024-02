Riccione, capitale del fumetto. Da Diabolik alla graphic novel

Per tutto marzo Riccione sarà la capitale del fumetto. Tra il Palazzo del Turismo e altre location ospiterà autori di graphic novel e illustratori, case editrici, nonché aspiranti fumettisti, lettori e appassionati. Accadrà con Fumetti futuri, il nuovo festival che, oltre a presentare le novità editoriali e a parlare di progetti, affronterà temi come le donne e la parità, ma anche l’alluvione in Romagna e il volontariato, la spiritualità, l’ecologia e la forza della disabilità. L’evento, promosso dall’associazione Amuse-Amici dei Musei di Riccione e Valconca con la direzione artistica dell’illustratore e fumettista Niccolò Tonelli, proporrà presentazioni e mostre, alle quali si aggiungeranno workshop, proiezioni e dj set nel weekend di Pasqua. Si partirà sabato alle 15 con il vernissage della mostra "Mario Cubbino – Maestro del Passato", che proporrà una serie di tavole originali, nonché la carriera dell’artista dagli albori, come disegnatore per Pantera Bionda e Nat del Santa Cruz, fino ad arrivare ad Al Capone, Jungla, Zagor, Fumetti della Realtà pubblicati sul Corriere dei Ragazzi, L’ombra e Diabolik. Seguirà l’intervento dello sceneggiatore Davide Barzi, curatore dei testi della mostra e delle nuove edizioni di "L’Ombra" (di Mario Cubbino e Alfredo Castelli) per editoriale Cosmo. In collaborazione con la storica casa editrice Astorina di Diabolik ai presenti verrà donata una stampa a tiratura limitata di "Diabolik – Mario Cubbino Maestro del Passato". Sabato 9 alle 16, tavola rotonda su "Fatti una risata. Dalla molestia al femminismo nel fumetto e nell’illustrazione" con varie autrici. Sabato 16 prenderà vita "La luce e lo spazio. La graphic novel su Franco Battiato raccontata dalla sua disegnatrice Chiara Raimondi". Nello stesso pomeriggio si parlerà de "I tarocchi della Notte delle streghe. Predire il futuro per raccontare gli artisti del presente" con Tonelli. Il festival toccherà il suo apice nel weekend pasquale, partendo dalle 15 del 29 con Studio Fortissimi vs the world con gli artisti Roberto D’Agnano, Francesco Guarnaccia e Matilde Simoni. In programma proiezioni di nuovi lavori in animazione e fumetti. Barzi presenterà "In ricordo di Alfredo Castelli", omaggio al protagonista di cinquant’anni di fumetti italiani. Previsto pure un workshop per creare personaggi in cartoncino ritagliato da animare per un piccolo corto. Tra le altre iniziative della giornata spicca la "Messicano artist night", con banchetti di artisti locali, proiezioni di corti di animazione indipendente, presentazioni di autoproduzioni locali nell’omonimo locale di Misano. Per l’occasione verrà illustrato il progetto "The Rimineser" che racconta la città di Rimini attraverso le copertine di una rivista immaginaria con gli occhi dei creativi,. Tantissime anche le iniziative di sabato, che si concluderanno al Brillo.