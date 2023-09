Riccione festeggia la carbonara tra parate e la maratona ai fornelli

Riccione (Rimini), 17 settembre 2023 – Con la parata di veicoli militari e la sfida ai fornelli, Riccione oggi torna a rievocare l’invenzione degli spaghetti alla carbonara, di cui da anni rivendica la paternità.

Il piatto, secondo la tradizione, fu inventato proprio nella Perla Verde, in occasione della Liberazione, dallo chef bolognese Renato Gualandi, scomparso il 26 maggio 2016. A testimoniarlo fu lo stesso Gualandi, durante un evento a Villa Mussolini nel 2008, con l’allora sindaco di Riccione Daniele Imola che lo dichiarò ufficialmente "l’inventore della carbonara".

In quell’occasione il grande chef raccontò che "per festeggiare la Liberazione di Riccione, avvenuta tra il 20 e il 21 settembre 1944, la sera del 22 gli alleati anglo-americani di stanza in città organizzarono una cena di gala. Il comandante delle truppe canadesi, il generale Edson Burns così radunò all’hotel Vienna (al Des Bains secondo altri), sede del quartier generale, ospiti d’eccezione come il ministro Harold MacMillan e i generali Harold Alexader e sir Oliver Leese.

Oggi la rievocazione con Venti di guerra e carbonara . Fin dalle 10 viale Ceccarini sarà ’invaso’ dalla parata di mezzi militari della Seconda guerra mondiale e di un centinaio di equipaggi in divise d’epoca. Sfileranno, tra le altre, alcune Jeep Willys, le Kubelwagen (le cosiddette auto tinozza) e altri mezzi anfibi. In arrivo dall’entroterra, i mezzi resteranno esposti fino al primo pomeriggio, mentre i partecipanti, oltre 200, si ritroveranno a pranzo al Grand Hotel di Riccione. Il raduno nazionale dei mezzi militari, organizzato dall’Adriatic veterans car club e dall’Asi (l’Automotoclub storico italiano), con la tappa riccionese chiuderà il fine settimana che visto i mezzi storici partire da San Marino per poi percorrere la linea gotica fino ad arrivare al Museo del Motociclo di Rimini. Sarà presente, conferma Gabriele Fabbri (al timone dell’Adriatic Veterans Car Club ), anche Alberto Scuro, presidente dell’Asi.