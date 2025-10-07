Riccione, inaugurato il nuovo Cau: orari e quali malattie si curano

Riccione (Rimini), 7 ottobre 2025 — È una porta sempre aperta sulla salute quotidiana, un punto d’incontro tra le persone e la sanità territoriale. A Riccione è stato inaugurato il Centro di assistenza e urgenza (Cau), la nuova struttura ad accesso libero sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, che arricchisce la rete dei servizi dell’Ausl Romagna.

Il centro, operativo dal primo ottobre in viale Formia 14, accanto all’ospedale Ceccarini, rappresenta un ulteriore passo nel potenziamento dell’assistenza territoriale, “un percorso — ha spiegato il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori — che completa la rete locale e dà risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini”.

Il Cau di Riccione è il 7° nella provincia di Rimini e il 19° in Romagna, segno di un modello che punta a garantire assistenza tempestiva per problemi urgenti ma di bassa complessità sanitaria, alleggerendo i pronto soccorso.

Secondo Carradori, in poco più di un anno “i Cau hanno registrato circa 350 mila accessi, con un alto gradimento da parte dei cittadini e un calo significativo degli accessi impropri ai pronto soccorso. Non è la fine di un percorso, ma una tappa importante per una sanità più vicina e integrata”.

Un servizio che nasce anche dalla collaborazione tra istituzioni locali e Ausl: “L’apertura del Cau — ha sottolineato la sindaca di Riccione, Daniela Angelini — è la prova che una sanità di prossimità è possibile. È un passo concreto verso un sistema che mette al centro la fiducia e il diritto alla cura”.

Il Centro di assistenza e urgenza è una struttura sanitaria del territorio pensata per i cittadini che necessitano di un intervento urgente ma non emergenziale, in situazioni di bassa complessità assistenziale. È il luogo dove chi ha bisogno può trovare ascolto, orientamento e cure appropriate, senza dover ricorrere al pronto soccorso. Il direttore del Distretto di Riccione, Martino Ardigò, ha definito il nuovo servizio “un tassello importante di un progetto più grande, quello di una rete capace di rispondere ai bisogni reali delle persone. Qui — ha aggiunto — il cittadino trova accoglienza e competenza, grazie a un’équipe di professionisti che lavorano con passione e in sinergia”.

Nel centro è possibile ricevere una visita medica e, se necessario, una certificazione di malattia o di infortunio sul lavoro. Il personale può fornire trattamenti farmacologici immediati, prescrivere terapie per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali, eseguire procedure chirurgiche minori come suture o medicazioni, e garantire prestazioni assistenziali e specialistiche per eventi traumatici di lieve entità. L’accesso è semplice: all’arrivo, l’infermiere accoglie il paziente e valuta il bisogno sanitario attraverso un colloquio strutturato; segue la visita medica e, se necessario, ulteriori esami diagnostici. Tutti gli esiti vengono caricati sul Fascicolo Sanitario Elettronico, così che il medico di famiglia o il pediatra possano consultarli senza richiedere ulteriori accessi al Cau.

Le visite e gli esami di base — come elettrocardiogrammi o analisi del sangue — sono gratuiti per i residenti e assistiti in Emilia-Romagna.

Per i cittadini non residenti, invece, è prevista una partecipazione alla spesa di 20 euro, pagabile tramite Casse on-line, PagoPA o PagOnline.

Le eventuali ulteriori prestazioni specialistiche prescritte dal medico del CAU sono soggette al normale ticket, salvo alcune eccezioni come coliche renali e traumi recenti, per cui non è previsto alcun costo aggiuntivo.

Il Cau è pensato per i disturbi urgenti ma non gravi: mal di testa, febbre, tosse, raffreddore, dolori articolari, piccole ferite, ustioni minori, dolori addominali lievi, disturbi muscolari, pruriti o punture di insetto.

Si può ricorrere al servizio anche per problemi odontoiatrici, disturbi urinari o gastrointestinali, e per traumi lievi come distorsioni o contusioni.

Il centro effettua anche medicazioni, rimozioni punti e controlli su pressione, glicemia o variazioni di parametri vitali.

Restano invece di competenza del 118 o del pronto soccorso i casi di dolore toracico, difficoltà respiratorie, cefalee inusuali, dolori addominali severi o sintomi neurologici acuti.

L’obiettivo del nuovo Cau è duplice: ridurre i tempi di attesa e rafforzare il legame tra cittadini e sanità pubblica. “Abbiamo voluto creare un luogo — ha concluso Ardigò — dove il cittadino si senta accolto, dove non si venga solo curati, ma anche ascoltati”.

Un concetto condiviso anche dal direttore generale Carradori: “La Romagna non resta ferma davanti ai problemi, ma cerca risposte. Il Cau è una risposta concreta e una scommessa sul futuro del nostro sistema sanitario”.