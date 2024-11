Riccione, c’è Jesi di scena alle Fontanelle. La Lasersoft vuole continuare a pensare in grande

Torna oggi nell’impianto amico delle Fontanelle, la Lasersoft Riccione. Alle 18, con direzione gara di Elisa Rapparini e Paola Scognamiglio, via al match con la Pieralisi Jesi, squadra staccata di sette punti in classifica dalle riccionesi ma piuttosto pericolosa. Le marchigiane sono reduci da due vittorie, l’ultima delle quali un significativo 3-1 nei confronti del Giorgione, e non nascondono le ambizioni. Jesi è squadra quotata che pochi mesi fa era in finale playoff e che ora sta riprendendo la marcia dopo l’inaspettato avvio zoppicante. Di contro, la Lasersoft sta viaggiando a gran velocità e si è conquistata, settimana dopo settimana, le zone nobili della classifica, pur rimanendo realista e mettendo sempre al primo posto la salvezza. In ottica riccionese, da seguire anche il big match tra le prime, Vicenza – Bologna, che potrebbe riconsegnare il primato solitario alle ragazze di Piraccini, in caso di tie-break abbinato a una vittoria per 3-1 o 3-0 della Lasersoft.

La classifica: Bologna e Vicenza 18; Riccione 17; Cesena 14; Padova 12; Giorgione, Castel D’Azzano e San Vendemiano 11; Jesi 10; Teodora Ravenna 7; Teramo 6; Mestrino 5; Castelbellino 4; Forlì 3.