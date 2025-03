Riccione, con Lo Cascio cala il sipario sulla stagione teatrale

Gran finale con Luigi Lo Cascio per La bella stagione di Riccione Teatro. L’attore e regista questa sera (ore 21) salirà sul palco del Palazzo del Turismo dove leggerà La strada, capolavoro letterario che valse il premio Pulitzer a uno dei più grandi scrittori del nostro tempo, Cormac McCarthy. Assecondata dalle sonorizzazioni di Gup Alcaro, la voce di Lo Cascio dà corpo alla storia di un uomo e di un bambino, padre e figlio in cammino attraverso strade di cenere e paesaggi esausti. Lo spettacolo è già sold out.