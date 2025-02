Riccione dà in gestione piccole aree verdi sparse nei quartieri

Pubblicato il bando per la cura e la gestione di piccole aree verdi nei quartieri di Riccione. Gli interessati possono presentare i progetti entro il 20 marzo. L’iniziativa mira a coinvolgere i riccionesi in progetti di pubblica utilità, che mirano all’inclusione, partecipazione e socializzazione, attraverso patti di collaborazione con il Comune. Tra le aree verdi spiccano i giardini dei Glicini (viale Potenza), del Salento (viale Cosenza, Locri e Amantea), della Beatitudine (viali Cernobbio, Brunate e Mandello), della Lomellina (viali Lodi e Cremona), San Pio da Pietralcina (viali Valtellina e Sondrio), il Parco Sette Nani (viale Crotone), e le aree verdi tra i viali Casella, Matera e Moliterno, nonchè Oglio. L’assessora Marina Zoffoli parla di "un’importante opportunità. La presa in carico della cura, gestione e valorizzazione dei beni pubblici, contribuisce a sviluppare il senso civico, agevola la socializzazione, l’integrazione e la partecipazione dei cittadini".