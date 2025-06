Riccione dà l’addio a Oscar: "Persona buona e gentile"

Buono, gentile, capace di regalare momenti che hanno cambiato la vita di tante persone. Era Oscar Rastelli, e la sua improvvisa scomparsa ha colpito le tantissime persone che lo hanno conosciuto dietro al bancone della Bodeguita del Medio, storico locale in Viale Corridoni aperto a ridosso del Duemila. Oscar Rastelli è scomparso improvvisamente nella giornata di sabato scorso. L’incredulità di chi lo conosceva ha cominciato a invadere poco a poco i social. Una marea di messaggi commossi da parte di intere generazioni che hanno trovato alla Bodeguita un punto di riferimento. Assieme al fratello Alfredo, oggi presidente di Confcommercio, ha caratterizzato un pezzo di storia cittadina. "Oscar era un ragazzo buono e gentile, era ben voluto da tutti. Con lui se ne va un pezzo di storia di questa città" dice Daniele Tomassini. Ieri sera gli amici hanno voluto ricordarlo in spiaggia, a fianco della 151 di cui era socio. Un momento particolare, con la musica che sarebbe piaciuta a Oscar, e i suoi amici tutti riuniti. Una musica di quelle che apre l’animo, come tante serate alla Bodeguita, con la band a suonare davanti al locale, e le storie di tanti clienti che sono cambiate dopo una serata in quel locale. Quando nel 2020, dopo il primo lockdown causato dal Covid, i fratelli Rastelli decisero di chiudere quell’esperienza, un pezzo di storia andò in archivio, nella sezione ‘prezioso’. Tanti i commenti di affetto verso Oscar e Alfredo da parte di chi in quegli sgabelli aveva incontrato l’anima gemella, pensato il progetto di vita che avrebbe poi realizzato, o semplicemente bevuto il miglior mojito della propria esistenza. "Se ne va una bella persona – ricorda Claudio Angelini, bagnino della 151 –. I momenti di lavoro e di festa rimarranno sempre nel ricordo di tutti noi ragazzi che abbiamo vissuto la Bodeguita e conosciuto un ragazzo buono e gentile". Un pensiero speciale anche da Chicco Giuliani, dj e conduttore radiofonico. "Ti porterò sempre con me, proprio come in quegli anni d’oro". Oscar Rastelli lascia la moglie e due figli.