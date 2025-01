Riccione da pedalare, ecco il tracciato ciclabile

Dal polo sportivo a ridosso della statale, fino a quello scolastico per arrivare infine al mare, sempre in sella alla bicicletta, ma senza l’assillo di ritrovarsi a fianco le auto. Prendono il via i lavori per per la realizzazione del percorso ciclabile che non ha precedenti. I lavori per realizzare il progetto partiranno già dalla metà di febbraio con i primi due stralci. Inizialmente il cantiere partirà dalla rampa sulla falesia che collega piazza XX Settembre a viale Montebianco. In seguito ci si sposterà in zona mare. Nel momento in cui saranno terminati i lavori alla rotatoria di viale Angeloni, i lavori interesseranno la Ciclovia adriatica, con la costruzione di un tratto di ciclabile nell’area davanti alla ex colonia Reggiana, completando così l’ultimo tratto ciclabile mancante della zona nord.

Quest’anno ci si fermerà qui per riprendere nelle stagioni a venire, come previsto dal progetto. Tra gli interventi che verranno realizzati ci saranno anche il miglioramento del tratto di viale Giulio Cesare, dal sottopasso ciclopedonale del centro sportivo fino al percorso ciclo-pedonale sul ponte Rio Melo. Complessivamente l’intervento che ha in animo di completare l’amministrazione comunale ammonta a 1,8milioni euro. Il completamento dell’intervento è previsto entro i primi mesi del 2027 e l’amministrazione è convinta che "contribuirà significativamente alla valorizzazione delle aree coinvolte, al miglioramento della viabilità ciclabile e alla promozione di uno stile di vita attivo e sano". Le nuove piste ciclabili si uniranno all’attuale rete collegando direttamente il lungomare ai principali impianti sportivi, offrendo a cittadini, turisti e atleti la possibilità di spostarsi facilmente tra le strutture durante tutto l’anno senza utilizzare l’auto.

"Non appena ricevuto il finanziamento", ripercorre le tappe del progetto l’assessore Simone Imola, "ci siamo messi subito al lavoro per far partire gli interventi già durante il 2025, praticamente in tempo record. A partire da metà febbraio verranno eseguiti i primi due stralci del progetto. Si inizierà con la rampa sulla falesia che collega piazza XX Settembre a viale Montebianco, per poi procedere con la realizzazione del tratto di Ciclovia Adriatica davanti alla Colonia Reggiana, che rappresenta l’unico tratto mancante della zona nord. La restante parte del progetto sarà completata secondo il cronoprogramma previsto nei prossimi anni". L’intervento ha come obiettivo principale quello di migliorare la mobilità sostenibile, creando una rete di percorsi sicuri per i ciclisti e incentivando l’utilizzo della bicicletta come mezzo alternativo all’auto. I nuovi percorsi renderanno più accessibili le principali aree di interesse pubblico.

Andrea Oliva