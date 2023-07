Riccione Danza fa volare le presenze negli alberghi

Dopo la pandemia Riccione Estate Danza riprende quota e dal 17 al 21 luglio torna con 550 ballerini, che tra palacongressi, palazzo del Turismo e piazzale Ceccarini, trasforma il cuore della città in un grande palcoscenico. L’evento porta una boccata di ossigeno agli operatori turistici, a partire dagli albergatori. Costa Hotels ha canalizzato 2.500 pernottamenti. Numeri che fanno registrare un incremento del 40 per cento rispetto l’edizione 2022. Ricco anche il programma che prevede spettacoli serali aperti al pubblico a ingresso libero. Tra i tanti nomi importanti la compagnia Kataklò, da oltre 25 anni ambasciatrice del made in Italy nel mondo e Thomas Signorelli coreografo di Italia’s Got Talent, The Voice, Sanremo, Eurovision Song Contest. Ai ballerini iscritti a Red Cruisin’ regala la maglietta dell’evento che quest’anno riporta l’ormai popolare motto "Tin bota". Come spiega il patron Ennio Tricomi "è un modo per mantenere alta l’attenzione sulle zone colpite dall’alluvione". Si comincia lunedì alle 21,30 con il Welcome pool party al Beach Village. Giovedì 20 spazio alla rassegna DanceExperience, vetrina per tutte le scuole di danza e ballerini. Ospite della serata sarà la compagnia Kataklò che porta in scena Back to dance, uno show uno spettacolo che celebra il desiderio di danzare come inno alla vita e alla socialità attraverso umanità, mitologia, eroismo e leggerezza (info su www.riccioneestatedanza.com).