Riccione debutta con un 7° posto. E va bene così

L’avvio è di quelli da ricordare a lungo. Già, perché il debutto della Ginnastica Riccione nel campionato di Serie A1 ha portato subito un 7° posto su 11 partecipanti. Le ginnaste guidate dal guru Anton Stolyar hanno saputo mettere in pratica il frutto degli allenamenti invernali e hanno mostrato tanta qualità nella prima kermesse stagionale, quella organizzata al PalaGeorge di Montichiari per la prima tappa. Con un ambiente da grandi occasioni e i 3800 posti tutti occupati la vittoria è andata alle favorite, le padrone di casa del Brixia, prime con risultato totale di 165.650. Al secondo posto Civitavecchia (160.050), poi Trieste (155.150), Renato Serra (154.200), Vercelli (153.450) e Ginnastica Heaven (149.300), davvero di pochissimo avanti rispetto a Riccione. Dietro invece, a concludere la graduatoria, Bollate, Corpo Libero Gymnastics, Biancoverde e Lissonese. La squadra riccionese, composta da Aiello, Aurilio, Szekely, Poesio, Camba e Pilolla, ha fatto registrare risultati migliori nel volteggio (38.900) e nelle parallele asimmetriche (37.750) rispetto alle romane della Ginnastica Heaven, che però si sono rifatte con trave e corpo libero, guadagnando così il sesto posto. A livello individuale i risultati migliori li ha fatti registrare la nazionale ungherese Zoja Szekely. Da segnalare l’ovazione da parte del pubblico bresciano per Vanessa Ferrari, madrina dell’evento. La prossima tappa si giocherà il 23 e 24 febbraio ad Ancona.