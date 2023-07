Riccione, due ex consiglieri lanciano una petizione per abolire la Notte Rosa

Gianluca Vannucci, coordinatore di Riccione in Azione, e Valentina Villa, già consiglieri di maggioranza confluiti nel Gruppo misto, hanno avviato una petizione per chiedere l’abolizione della Notte Rosa. In merito ieri mattina in municipio hanno incontrato la commissaria prefettizia Rita Stentella, esprimendo apprezzamento nei confronti del lavoro della Polizia municipale, di tutte le forze dell’ordine e degli operatori sanitari, per gli interventi durante il weekend della Notte Rosa. Poi eccoli andare dritti al punto: "A questo riguardo _ rimarcano i due _ abbiamo invitato il commissario a non prendere impegni di alcun genere sulla futura partecipazione della nostra città a un evento ormai avverso alla maggioranza dei cittadini e delle categorie economiche. A questo proposito, raccogliendo le numerose sollecitazioni pervenute in questi giorni, abbiamo deciso di avviare una petizione popolare attraverso la raccolta di firme da inviare al Comune di Riccione per chiedere a Visit Romagna di abolire l’evento Notte Rosa, sostituendolo con un nuovo evento di qualità o in subordine di non aderire più alla manifestazione". E ancora: "Questo format ha esaurito da anni la sua energia attrattiva. Le ingenti risorse economiche impiegate vanno destinate a iniziative più consone alle strategie di crescita di un turismo sostenibile e di maggiore qualità. Un evento di sistema che ponga i riflettori su sport e benessere e concentri il suo raggio di azione più sul giorno che sulla notte". Poi giù bordate sulla giunta defenestrata e sulla Geat.

ni.co.