Riccione e Bellaria: "Non ci tiriamo indietro"

"Siamo pronti a fare la nostra parte per incrementare l’operatività dell’aeroporto Federico Fellini, che avrà ricadute sull’intero territorio". All’appello che - in via informale - arriva dal capolluogo, rispondono ’presente’ i sindaci della costa. "Con l’amministrazione riminese e il sindaco Jamil Sadegholvaad ci eravamo confrontato su questo argomento in tempi non recentissimi – attacca Daniela Angelini, sindaca dem di Riccione –, ne avevamo parlato lo scorso anno. Ora torneremo a confrontarci. Siamo consapevoli che investire su questa infrastruttura abbia una rilevanza strategica anche per la nostra città, così come per le altre realtà del territorio riminese e romagnolo a forte vocazione turistica". Una infrastruttura, l’aeroporto internazionale Federico Fellini, che la stessa Regione Emilia Romagna auspica di veder operare al massimo delle proprie potenzialità. "Ovviamente – continua Angelini – è fondamentale che ci sia una ampia condivisione di obiettivi e strategie da mettere in atto per perseguirli. Noi ci saremo, non ci tiriamo indietro. Ciascuno farà la propria parte. In quale misura, dal punto di vista di contributo economico, sarà naturalmente da definire".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco azzurro di Bellaria Igea Marina: "Quando ci siamo confrontati su questo argomento con gli altri sindaci – attacca Filippo Giorgetti – si era ipotizzato un accordo cui avrebbero preso parte, contribuendo con forme di finanziamento diverse secondo la dimensione, sia i comuni turistici costieri che la stessa Apt regionale. Incontrando l’amministratore di Ariminum Leonardo Corbucci abbiamo parlato anche di un possibile collegamento aereo con l’Alsazia, da tantissimi anni uno dei mercati turistici di riferimento della mia città, ipotizzandone l’avvio nel 2025. Siamo comunque pronti a fare la nostra parte a sostegno di azioni di promozione e marketing del Fellini, anche se le cifre di contribuzione di ogni realtà restano al momento da definire". Un’ipotesi di ’ripartizione’ vedrebbe i contributi proporzionali alle presenze turistiche. Stimandole in circa 16 milioni, Rimini ne registra poco meno di metà (sui 7,5 milioni), Riccione tra 3,5 e 4 milioni, Bellaria Igea Marina intorno ai due milioni, cifra simile per Cattolica. Più distanziata Misano.