"Riccione e borghi strategia vincente"

Creare eventi che possano diventare veri e propri prodotti turistici, unendo Riccione all’entroterra, è la strada giusta. Noi ci siamo". Bruno Bernabei, per Costa hotels e Food in tour, coglie l’assist dei comitati d’area. Sono comitati e consorzi, da viale Ceccarini a viale Dante, l’Alba e il Paese ad avere confezionato il programma di attività e spettacoli per Halloween. Non sarà un Halloween stellare perché le risorse e i tempi ristretti hanno limitato il progetto, ma è un primo passo che nell’intenzione dei comitati mira a creare un vero prodotto unendo la città ai borghi dell’entroterra. L’obiettivo è richiamare anche turisti. "L’idea è molto interessante - prosegue Bernabei -. In novembre faremo un convegno proprio su questo aspetto. L’idea di collegare in un determinato periodo gli eventi di Riccione con quelli, ad esempio, che potrebbero essere fatti a Gradara o a San Govanni, realtà che hanno già iniziative che bene si possono adattare, è senza dubbio vincente".