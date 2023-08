Riccione e il karma di Ferragosto Cantando con Francesco Gabbani

Ferragosto con Francesco Gabbani stasera a Riccione. Sul palco di piazzale Roma, per Deejay on stage, il cantautore proporrà i grandi successi che gli hanno permesso di vincere Sanremo e ottenere tanti altri premi e riconoscimenti, tra i quali il Telegatto 2022. Un’occasione per ascoltare dal vivo come Occidentali’s Karma, Viceversa, Tra le granite e le granate e tanti altri, che faranno cantare e ballare i fan, attesi in massa. Il noto cantautore e polistrumentista toscano si dividerà tra la chitarra e il pianoforte, con la simpatia e la contagiosa energia di sempre.

La sua esibizione è prevista dopo il contest di Deejay on stage che (dalle 21,15) vedrà in lizza altri cinque talenti esordienti. I vincitori di ogni serata poi, il 24 agosto, si contenderanno il primo premio, ovvero il passaggio del proprio brano inedito per un mese su Radio Deejay. Alla conduzione della serata di oggi, che tra il contest e Gabbani sarà intervallata dallo spettacolo pirotecnico, ci sarà la collaudata squadra guidata da Rudy Zerbi, affiancato da Gianluca Gazzoli, Andrea & Michele.

Le serate del contest continueranno con altri ospiti, venerdì 18 sul palco ci saranno Ernia e The Kolors, mentre sabato 19 sono attesi Ariete e Alfa. Il 21, novità dell’ultima ora, si esibiranno gli Articolo 31. Poi il 24, sempre in piazzale Roma, la finalissima del contest di Deejay on stage e il concerto che vedrà sul palco – tra gli altri – Boomdabash, Tropico e il riccionese Giovanni Cricca.

Nives Concolino