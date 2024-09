Da venerdì Giacomo Agostini, quindici volte campione del mondo di motociclismo, è cittadino onorario di Riccione. La cerimonia, svolta sul filo dell’emozione, si è tenuta nella sala del consiglio comunale. Nella platea gremita di persone la moglie, Maria Ayso, e il figlio Giacomino, nonché Giovanni Copioli, presidente della Federazione Motociclistica Italiana e numerosi fan dei club locali. Presente anche la giunta e numerosi consiglieri. Al centro dell’aula la sua storica MV Agusta che a fine cerimonia in tanti hanno voluto immortalare, posando accanto al leggendario campione. A fare gli onori di casa è stata la sindaca Daniela Angelini, affiancata dal presidente del consiglio comunale Simone Gobbi. A introdurre il particolare momento è stata una sequenza di filmati di Secondo Casadei, che raccontano le prime gare della Mototemporada Romagnola di Agostini, negli anni Sessanta disputate sul lungomare. Hanno poi portato alcune testimonianze il giornalista Edmo Vandi che, ricordando Pasolini e Bergamonti ha invitato a fare un minuti di silenzio, e Armando Masini, presidente del Moto Club "Arcione", fondato nel 2023 e che vede Agostini presidente onorario. "Sono commosso e onorato _ commenta il campione _ Riccione è la città che ho nel cuore. Qui ho tanti amici, è una città che mi vuole bene. Mia moglie è spagnola, l’ho portata a Bergamo, quando le chiedono dove vorrebbe vivere, lei risponde sempre a Riccione. Da megalomane dovrei comprare una villa, ma potrebbe andare bene un appartamento". Poi il grazie per la cittadinanza concessagli. "Con questo atto, vogliamo riconoscere ad Agostini non solo i suoi ineguagliabili successi ma anche il profondo legame che lo unisce alla nostra città e alla terra dei motori. _ commenta la sindaca _. Il suo esempio è, e sarà sempre, un faro per le nuove generazioni che potranno guardare a lui come a un modello di eccellenza".

Nives Concolino