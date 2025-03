Riccione, ecco il piano per ottenere la Bandiera blu

Oltre la Bandiera blu. Come? Con un piano che prevede nuovi percorsi ciclabili (ciclovia Adriatica), interventi di forestazione urbana e rafforzamento della rete ecologica sul Marano, abbattimento delle barriere architettoniche, colonnine di ricarica per i mezzi elettrici, interventi per monitorare l’ecosistema marino a ridosso della barriera soffolta e tanto altro. Queste sono le principali azioni che il Comune metterà in campo per blindare l’ottenimento della Bandiera blu.

La Fee (Foundation for environmental education), l’ente che premia con la Bandiera blu le località balneari, ha introdotto una nuova fase del programma. In questa fase le città candidate sono chiamate ad adottare un Piano di azione per la sostenibilità, basato su misure concrete e misurabili in ambito ambientale, sociale ed economico. Il Comune si è impegnato a raggiungere cinque obiettivi prioritari: mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua e lotta contro il cambiamento climatico.

"Con l’approvazione del Piano di azione per la sostenibilità - spiega la sindaca Daniela Angelini -, intendiamo non solo rispettare gli impegni assunti a livello internazionale, ma anche offrire ai nostri cittadini e turisti una città più verde, più sicura e capace di rispondere alle sfide ambientali e climatiche del futuro. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere Riccione un modello di sostenibilità, dove ogni azione intrapresa concorra al benessere della nostra comunità e alla tutela dell’ambiente che ci circonda".

Il piano prevede 33 azioni specifiche nei cinque ambiti. "Il riconoscimento della Bandiera Blu anche per il 2025 rappresenta una sfida che portiamo avanti con entusiasmo. Si tratta di un’opportunità unica per accrescere il nostro impegno in favore dell’ambiente e della qualità della vita.