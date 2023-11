Riccione, esplode la rivolta dei pensionati degli orti

La battaglia degli orti a Riccione. Da pacifici ortolani a pensionati che affollano gli uffici dei servizi sociali chiedendo di essere ricevuti dalla dirigente. Erano una trentina ieri mattina a protestare, e non hanno alcuna intenzione di farsi da parte. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la rottura della pompa del pozzo con cui i pensionati innaffiano gli orti comunali affidati dal municipio. "Senza acqua le verdure muoiono. In municipio da oltre due settimane fanno preventivi senza giungere alla soluzione, ma gli orti non possono aspettare", premette Augusto Frisoni, referente dell’associazione che riunisce diversi concessionari. In tutto ci sono circa 110 orti che il Comune concede ai pensionati, divisi tra via Piemonte e via del Commercio. Chi li ha in concessione dice che da quando è caduta la giunta "è cambiato tutto. Per anni siamo stati un fiore all’occhiello apprezzati dalle amministrazioni comunali di tutti i colori. Da noi venivano anche i bambini delle scuole a vedere come crescono frutti e verdure".

Ma con la nuova dirigente il feeling sarebbe ai minimi, dicono. "Attendiamo un tagliaerba dall’inizio dell’estate. I problemi sono diversi. Se il Comune non ce la fa a fare manutenzione ci siamo resi disponibili noi. La risposta è stata che ci diffidavano dal fare qualsiasi azione". Con l’autunno le attività negli orti diminuiranno, ma i pensionati sono più che mai intenzionati a non deporre la zappa.

a.ol.