Riccione, estate sotto assedio. Risse e bottigliate in viale Dante. Sei denunciati: tra loro una 15enne

Altro che "scaramucce". Quando i carabinieri sono arrivati, decine di ragazzi se la stavano dando di santa ragione e si tiravano bottiglie di vetro gli uni contro gli altri. Scene da guerriglia urbana quelle viste in viale Dante, a Riccione. Un’altra rissa tra giovanissimi in pieno centro. L’ennesima nel giro di pochi giorni. E provvidenziale, anche stavolta, si è rivelato l’intervento dei militari: ha evitato il peggio, facendo disperdere i ragazzi coinvolti nella rissa. Già perché alla vista delle divise i giovani, tra loro molti minorenni e anche alcune ragazze, sono fuggiti a gambe levate. Ma alcuni di loro sono stati rintracciati poco dopo: si erano nascosti lì vicino, all’interno di una sala giochi, sperando di farla franca, e invece i militari li hanno riconosciuti e fermati.

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa – nella notte tra martedì e mercoledì – in viale Dante. Sono stati alcuni passanti a chiamare, impauriti da quanto stava accadendo. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, c’erano due gruppi che si stavano affrontando a colpi di botte e lanci di bottiglie gli uni contro gli altri. È un miracolo che nessuno di loro sia rimasto ferito seriamente. All’arrivo dei carabinieri i ragazzi sono scappati, ma alcuni – dopo brevi ricerche – sono stati sorpresi poco dopo in una sala giochi. Sei i fermati: due ragazze minorenni (la più piccola ha solo 15 anni) e quattro ragazzi tra i 18 e i 26 anni. Nessuno di loro abita a Riccione: sono residenti tra Lombardia, Piemonte, Trentino, Friuli. E sono tutti stranieri di seconda generazione, in gran parte marocchini. Denunciati per rissa i quattro ragazzi e segnalate alla Procura dei minori le due ragazze.

Giovani che vengono a Riccione per fare furti e rapine (come le due rapinatrici minorenni beccate alla Notte rosa) e attaccare briga con altri coetanei. Per questo la sindaca Daniela Angelini – dopo che aveva provato a minimizzare alcuni episodi – chiederà alla prefettura di riunire al più presto il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare la situazione di Riccione.

