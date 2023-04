Riccione esulta: "Meglio del pre Covid"

"Abbiamo un mercato di prossimità che si dimostra solidissimo - conclude la prima cittadina -. Ora abbiamo il compito di superare i confini nazionali perché non possiamo avere meno ospiti tedeschi di quanti ne arrivano dal Friuli Venezia Giulia o dalla Sardegna". Una rondine non fa primavera, ma i dati dei primi due mesi dell’anno mettono comunque il sorriso sul volto della sindaca Daniela Angelini. Riccione dimostra non solo di essere lanciata con numeri, in termini di arrivi, raddoppiati rispetto al 2022. La Perla verde ha fatto molto di più finendo per collezionare un numero di presenze migliore al 2019, prima della pandemia con i suoi lockdown invernali, del caro bollette e della guerra in Ucraina. Alle difficoltà che gli avvenimenti hanno scaricato sul comparto turistico, Riccione ha risposto con il segno più. Ma la sindaca sa che questo può essere solo un punto di partenza e che resta una nota dolente: gli stranieri. "La quota è solo del 12,7%, nel caso di Riccione. E vero che sono i primi mesi dell’anno ma è troppo poco per una costa che vuole ambire a essere la prima destinazione dei paesi di lingua tedesca e a vantare un appeal internazionale. La prossima missione per la promozione all’estero, tra Monaco di Baviera e Vienna, sarà proprio finalizzata a recuperare il turismo straniero che è fondamentale per dare lavoro ai nostri operatori anche lontano dai periodi di alta o altissima stagione".

a.ol.