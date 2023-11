Riccione fa festa per San Martino

Riccione in festa oggi e domani per il patrono San Martino, vescovo di Tours. Si apre oggi alle 18 con la messa solenne celebrata dai parroci della città e l’animazione dal coro interparrocchiale riccionese, diretto dal maestro Enrico Cenci. Prevista la presenza delle autorità civili e militari, che si riuniranno subito dopo per un saluto e un brindisi. Alle 19,15 ritrovo nel rinnovato tendone per un momento conviviale aperto a tutti. Sul sagrato della chiesa intanto si potranno gustare i dolci della Pasquina e delle sue amiche. A imbastire la colonna sonora della serata spetterà all’Old Sound con Martina e Dodo. Domani alle 10,30 santa messa. Si chiude alle 21 nella vecchia chiesa di San Martino in Corso Fratelli Cervi, con il concerto d’organo del maestro don Ugo Patti.

ni.co.