Riccione fa pace con Emis Killa "Rinunciamo alla querela"

"Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono". È il 21 agosto scorso quando il noto rapper milanese Emis Killa pubblica sul suo profilo Twitter questo messaggio. L’effetto è dirompente. Paragonabile a quello di una bomba. Sui social network, manco a dirlo, si scatena l’inferno. Da una parte c’è chi prende le difese della Perla Verde. Come Claudio Cecchetto o Linus, che ridimensionano la ‘sparata’ del rapper e parlano di "esagerazione". Dall’altra chi, come Francesco Facchinetti, rincara la dose, puntando il dito sul tema della presunta pericolosità di Riccione. La città, nel frattempo, insorge e la prima a salire sulle barricate è proprio la sindaca, Daniela Angelini. Che decide di denunciare il cantante milanese, visto l’effetto suscitato nei riccionesi dalle sue parole. Ora però, a distanza di mesi, l’amministrazione comunale intende porgere il ramoscello d’ulivo ad Emis Killa, nome d’arte di Emiliano Rudolf Giambelli, e mettere una pietra tombale sopra la querelle giudiziaria che per mesi e mesi ha infiammato le polemiche.

"Il Comune – si legge in una nota – non presenterà infatti opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero al gip del tribunale di Monza sulla querela contro il rapper". "Abbiamo avuto il dovere di difendere la città da attacchi ingiustificati, del tutto gratuiti, soprattutto nel momento in cui Riccione era uscita da quella che i media avevano definito ‘emergenza baby gang’ – afferma la prima cittadina Angelini –. Accanirsi in una battaglia legale non avrebbe senso, né porterebbe alcun risultato benefico alla città. Auguriamo a Emis Killa di trascorrere un buon anno. Venga a trovarci: scoprirà una Riccione completamente diversa da quella che aveva raccontato con quell’infelice tweet dello scorso agosto".

La sindaca aveva dato mandato agli uffici legali dell’amministrazione di intentare causa per diffamazione contro Emis Killa a seguito della pubblicazione su Twitter di frasi ritenute "lesive" per l’immagine di Riccione. Una decisione inevitabile, dato che il tweet del rapper aveva sollevato l’indignazione degli operatori economici e di tantissimi cittadini, oltre a quella di molti volti noti che frequentano abitualmente Riccione o che alla città devono i loro natali. Come Martina Colombari, che aveva preso le difese della Perla Verde, richiamando invece l’attenzione sui "pericoli connessi all’uso dei social". La polemica aveva avuto una fortissima eco da una parte all’altra della Penisola, rimbalzando sulle pagine dei principali quotidiani e in televisione. Trasformandosi anche in terreno di scontro per il mondo della politica. Pomo della discordia: il fenomeno delle cosìddette baby gang, con cui moltissimi Comuni della Riviera (non solo Riccione) negli ultimi duetre anni sono stati costretti a fare i conti. Fenomeno che, stando ai dati diffusi dalla Prefettura di Rimini, sarebbe stato parzialmente arginato, almeno rispetto al 2021. Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre scorsi a Riccione si è registrato il 22 per cento di reati in meno rispetto all’estate precedente. Con una riduzione del 35 per cento dei minorenni arrestati e del 56 per cento di quelli denunciati.

Lorenzo Muccioli